Дочь совершивших суицид родителей со следами страшных побоев находится в больнице Актобе

Жителей Актобе шокировала история семилетней девочки. Над маленькой Кристиной Шустер чудовищно издевалась мачеха, передает телеканал КТК.

Пока родной отец был на вахте, женщина избивала ребёнка, морила голодом и заставляла сутками стоять в углу. Первыми забили тревогу соседи, когда Кристина пропала из виду. Избитую девочку в итоге нашли в шкафу.

Семилетняя Кристина Шустер только сегодня смогла раскрыть слипшиеся от синяков глаза и отчётливо разглядеть своего врача и участкового инспектора. Но гематомы на лице ещё не сошли и внутри левого глаза ярко видны кровоподтёки. Всё это - дело рук злой мачехи, считают следователи. Семилетняя девочка до сих пор не понимает, за что её так избивали. Только вспоминает: отец ее не защищал, а порой наоборот подключался к издевательствам.

«Я боялась сильно. И когда в школу ходила, она говорила: «Если пожалуешься - тебе хуже будет». А били они меня ремнём и руками», - говорит Кристина Шустер.

Кристина рассказывает, что родители заставляли её сутками стоять в углу, на улицу не выпускали. Другого ребенка, родного сына, мачеха не трогала. Неладное заподозрили соседи. Они заметили, что школьница перестала гулять во дворе. Но на все расспросы родители отвечали неохотно.

«Дочь приезжала моя, она с Аселей училась вместе. «Аселя, где Кристина? - Кристина болеет». Ну, мало ли кто болеет. Побежит Кристина за хлебом, побежит и всё. И постоянно вот так Кристина ходила», - рассказывает соседка, Александра Бевзенко.

«В спальне закрывала в углу, окна завешаны, вон как сейчас. Там она стояла. Её мальчишка нам рассказывал, что она там стоит и боится, не выходит из угла», - добавляет другая соседка, Евдокия Бочко.

Соседи стали переживать и вызвали участкового. Пришедшие по вызову полицейские обнаружили сильно избитую Кристину в шкафу.

«Во время проверки, девочку нашли в доме, спрятали они её в шкафу, мы оттуда её вытащили. Сейчас возбудили уголовное дело», - сообщил участковый инспектор Казбек Адайбаев.

Семилетняя Кристина проведёт в больнице ещё несколько дней, а затем ей надо продолжить лечение у невропатолога. Врачи говорят, что ещё немного и с девочкой могло произойти самое страшное: кровоизлияние в мозг, либо перелом костей черепа.

Родителям Кристины - Владимиру Шустеру и Асель Дюсенбаевой - запретили покидать город на время расследования. Но не задержали. Они находились у себя дома. К себе никого не впускали. Даже участкового инспектора.

В отношении родителей девочки было начато досудебное расследование по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Сегодня стало известно, что семейная пара, которую подозревали в жестоком обращении с ребенком, забралась на верхнюю площадку ретрансляционной вышки, расположенной в поселке Курайлы города Актобе и угрожала спрыгнуть с нее. Прибывшими на место представителями местных исполнительных и правоохранительных органов велись переговоры с последними, однако несмотря на уговоры, мужчина и женщина спрыгнули с вышки, от полученных телесных повреждений оба скончались на месте.

Кристина ранее рассказывала, что не хочет больше жить дома, у нее есть тётя Алёна - сестра папы, которая её увезет.

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