Убийца двух школьниц в ВКО получил пожизненный срок

Суд назначил виновному принудительное лечение от алкоголизма в местах отбывания наказания.

Вынесен приговор 25-летнему убийце восьмилетней Виктории Тойкеневой и 17-летней Ксении Сидориной. Остаток жизни мужчина проведет за решеткой, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу суда Восточно-Казахстанской области.

"Олега Яицкого признать виновным в совершении преступлений согласно пунктам 3, 10, 13, 14 части 2 статьи 99 "Убийство", пункту 3 части 3, части 4 статьи 120 "Изнасилование", части 4 статьи 121 "Насильственные действия сексуального характера", части 1 статьи 191 "Грабеж", пункту 4 части 2 статьи 192 УК РК "Разбой". Окончательно назначить пожизненное лишение свободы с пожизненным лишением права занимать педагогическую должность и заниматься воспитанием несовершеннолетних, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. На основании части 6 статьи 46 УК РК Яицкому отбывание первых пяти лет срока наказания определить в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности. Меру пресечения "содержание под стражей" оставить без изменения, срок наказания исчислять с 11 ноября 2016 года" - сообщили в суде.

На основании пункта 4 части 1 статьи 91 УК РК в отношении Яицкого суд назначил принудительное лечение от алкоголизма в местах отбывания наказания.

"Судебные издержки, состоящие из затрат на производство судебных экспертиз в общей сумме 3 515 880 тенге - отнести на счет государства", - заключили в пресс-службе.

Напомним, Виктория Тойкенева пропала 10 ноября. Девочка не вернулась домой из школы. Поиски ребенка вели полицейские, спасатели и волонтеры.

Позже сообщалось, что видеорегистратор проезжающего мимо авто зафиксировал, как школьница идет с неизвестным мужчиной по одной из улиц Зыряновска.

11 ноября тело девочки было обнаружено в южной части Зыряновска. По подозрению в убийстве тогда был задержан Олег Яицкий. Позже мужчина признался в расправе и над Ксенией Сидориной.