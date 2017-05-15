​Обрушилась дымовая труба на ТЭЦ в Кызылорде, есть пострадавшие

На Кызылординской ТЭЦ обрушилась дымовая труба, пострадали двое рабочих, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

«По предварительной информации, сегодня, 14 мая, в 19:00, на территории ТЭЦ в городе Кызылорда, при проведении работ по демонтажу дымовой трубы произошло ее обрушение на двух рабочих ТОО «Алтын ЛТД». Один из них госпитализирован в областной медицинский центр, второй находится под обрушением, спасательные работы продолжаются», - сообщил Руслан Иманкулов.

«Задействованы сотрудники и техника опергруппы ДЧС Кызылординской области, Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области», - говорится в сообщении официального представителя КЧС МВД РК.

По информации Иманкулова, в настоящий момент в спасательных работах принимают участие 60 человек, более десяти единиц техники и два кинологических расчета.