Совершено нападение на главу правления фонда «Журналисты в беде»

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Совершено нападение на главу правления фонда «Журналисты в беде»

Как сообщает Радио Азаттык, нападение на председателя правления фонда «Журналисты в беде» Рамазана Есергепова произошло сегодня утром в поезде.

Его коллега Розлана Таукина сообщает в прессе, что он был ранен ножом в живот на подъезде к железнодорожной станции города Шу в Жамбылской области. По ее информации, Есергепов направлялся в Астану на встречу с послом Литвы и международными экспертами относительно дела арестованного в феврале оппозиционного журналиста Жанболата Мамая.

Сообщается, что Рамазана Есергепова госпитализировали на станции, где его должны были оперировать.

В линейном отделе внутренних дел на станции Шу местным информационным агентствам сообщили, что полиция начала расследование.

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