Заместитель акима города Рудный задержан за взятку в 15 миллионов тенге

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Заместитель акима города Рудный задержан за взятку в 15 миллионов тенге

Задержан заместитель акима города Рудный, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.

"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Костанайской области изобличен в получении взятки в сумме 15 миллионов тенге заместитель акима города Рудный Дуспулов М. А. Денежные средства получены от директора подрядной организации ТОО "Өркен" Мусралиева У.К. за общее покровительство при проведении работ по укладке трубопровода в рамках государственной программы "Нұрлы жол", - говорится в сообщении.

12 мая 2017 года Дуспулов и Мусралиев задержаны и водворены в ИВС УВД города Рудный.

Проводится досудебное расследование.

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