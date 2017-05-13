В Казахстане 3772 преступления совершено под действием алкоголя

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В Казахстане 3772 преступления совершено под действием алкоголя

С начала текущего года в состоянии алкогольного опьянения совершено 3772 преступления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МВД РК.

Основанная доля приходится на кражи (1430), хулиганства (517), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (382), грабежи (333), убийства (167), изнасилования (138), угон автотранспорта (131) и применение насилия в отношении представителя власти (101).

За управление автомобилем в состоянии опьянения было задержано 7977 водителей.

По вине водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 103 ДТП, в которых 20 человек погибли и 158 – получили травмы различной степени тяжести.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 2,8%, число погибших также уменьшилось на 4,8%,
по числу раненых наблюдается небольшой рост – на 4,6%. Больше всего преступлений в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано в Восточно-Казахстанской (622), Алматинской (447) и Костанайской (431) областях. Меньше всего – в Мангистауской (45), Атырауской (46) и Кызылординской (88) областях", - сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

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