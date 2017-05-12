Получателем крупного кредита значилась домработница топ-менеджера БТА Банка

Во всей схеме хищений Новиковой отводилась роль номинального директора - подписанта подконтрольного Аблязову ТОО Global Securities.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжаются судебные слушания по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников, сообщает МИА "Казинформ".

В ходе очередного заседания озвучили эпизод, связанный с хищением денежных средств БТА путем кредитования казахстанской компании ТОО GlobaI Securities. Ее учредителем выступила оффшорная компания Steffler Global Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

По данным следствия, представителем офшора в Казахстане по указанию Аблязова стал его студенческий друг и доверенное лицо Рифат Ризоев. В декабре 2005 года директором ТОО GlobaI Securities была формально назначена домработница семьи Вероники Ефимовой Елена Новикова.

Во всей схеме хищений Новиковой отводилась роль номинального директора - подписанта подконтрольного Аблязову ТОО Global Securities.

Необходимо отметить, что Вероника Ефимова на тот момент занимала должность начальника УКБ №6 - отдела, который готовил документы компаний-однодневок, прокредитованных БТА Банком. В свою очередь, УКБ №6 полностью подчинялся Мухтару Аблязову. Другими совами, вся схема по выводу денег БТА Банка через ТОО Global Securities Аблязов контролировал лично.

Вскоре руководство банка при непосредственном участии Аблязова подготовило кредитную заявку о предоставлении ТОО Global Securities кредита в размере 800 миллионов тенге якобы для пополнения собственных оборотных средств.

Естественно, кредитная заявка была одобрена без каких-либо экспертиз, анализа рисков, предоставления залогового имущества. Члены кредитного комитета приняли такое решение, зная, что компания подконтрольна Аблязову.

После всех формальных процедур деньги были перечислены на счет заемщика. Однако схема хищений через ТОО Global Securities на этом не закончилась. По информации ресурса, уже через три месяца от лица Елены Новиковой в БТА Банк поступило второе обращение о предоставлении кредита на сумму 3,4 миллиарда тенге на один год для пополнения оборотных средств.

Как и в первом случае, руководство БТА Банка приняло решение о предоставлении кредита. Более того, протокол заседания кредитного комитета был подписан заочно. Другими словами, заявка ТОО Global Securities фактически не выносилась на открытое заседание кредитного комитета. При этом опросный лист заседания был заменен на фиктивный.

После получения указанной суммы Новиковой поступило указание перечислить все деньги на счет компании "ТуранАлем Секьюритис", которая в свою очередь была полностью подконтрольна Мухтару Аблязову. Отсюда следует, что похищенные денежные средства посредством финансовых операций легализовали и были потрачены Аблязовым и его сообщниками, отмечается в сообщении.