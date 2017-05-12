Пожар в Караганде унес жизни трех человек

В ночь с 11 на 12 мая в Караганде произошел пожар, унесший жизни трех человек, передает ekaraganda.kz.

По информации ДЧС Карагандинской области, пожар произошел в пятиэтажном жилом доме по адресу бульвар Мира, 27. Эпицентром возгорания стала однокомнатная квартира на втором этаже.

«Во втором часу ночи произошел пожар площадью 25 кв.м. От отравления угарным газом погибли три человека 1994, 1944, а также 1952 годов рождения. Бригадой центра медицины и катастроф ДЧС Карагандинской области с отравлением угарным газом в областной медицинский центр доставлены два человека 1974 и 2003 годов рождения. Силами службы аварийно-спасательных работ ДЧС спасено 15 человек, в том числе 6 детей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным издания, причины пожара сейчас устанавливаются. Результаты проведения расследования представители ДЧС обещают озвучить в середине следующей недели.