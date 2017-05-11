17 человек пострадали в жуткой аварии в Алматы

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17 человек пострадали в жуткой аварии в Алматы

В результате столкновения внедорожника с автобусом в Алматы пострадали 17 человек, передает sputniknews.kz.

По предварительной информации полицейских, в четверг около 12:00 автобус 63 маршрута двигался по спецполосе на проспекте Раимбека, столкновение произошло близ перекрестка с улицей Тлендиева. Внедорожник ехал в попутном направлении, при перестроении столкнулся с автобусом, который продолжил движение и столкнулся со столбом уличного освещения.

«За медпомощью на месте ДТП к врачам прибывших бригад «скорой помощи» обратились 17 человек, включая водителя Gelandewagen», - сообщает издание.

Видео столкновения автобуса и внедорожника появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что в результате столкновения автобус полностью лишился переднего стекла.

Факт ДТП расследует управление дознания города Алматы. Ранее по непроверенной информации, водитель внедорожника покинул место аварии, однако полицейские опровергли данную информацию.

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