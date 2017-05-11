В полиции прокомментировали самоубийство молодоженов в Аркалыке

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В полиции прокомментировали самоубийство молодоженов в Аркалыке

Самоубийство молодоженов расследует полиция Костанайской области, передает alau.kz

Ранее в СМИ сообщалось о смерти двух студентов Аркалыкского гуманитарного колледжа, которые менее полугода назад официально зарегистрировали брачный союз.

Молодоженов нашли повешенными в гараже частного дома.

«Полицейские УВД города Аркалыка проводят досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК «Доведение до самоубийства» по факту двух суицидов зарегистрированных 30 апреля 2017 года, назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили в ДВД Костанайской области.

В настоящее время устанавливается причина самоубийства.

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