Полиция прокомментировала наезд патрульного авто на ребенка

В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали ДТП с участием полицейских. Как оказалось, сотрудники были при исполнении - преследовали машину нарушителя, передает ИА «NewTimes.kz».

По информации полиции, пострадавший в ДТП 9-летний ребенок получил перелом ноги.

«Сегодня утром на улице Джангильдина экипаж специализированного батальона Управления административной полиции преследовал автомашину, которая нарушила ПДД и пыталась скрыться по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Полицейское авто двигалось с включенными светозвуковыми сигналами. К сожалению, водитель служебной машины, не справившись с управлением, допустил наезд на пешехода, 2007 года рождения. Мальчик сотрудниками полиции незамедлительно был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Предварительно медики диагностировали у него перелом ноги», - сообщили в полиции. По факту ДТП в полиции началось расследование. Параллельно в отношении сотрудников патрульной службы проводится служебная проверка.

Напомним, в соцсетях распространялось видео ДТП с участием патрульного авто.