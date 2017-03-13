Полиция прокомментировала наезд патрульного авто на ребенка

Автор:
Полиция прокомментировала наезд патрульного авто на ребенка

В пресс-службе ДВД Алматы прокомментировали ДТП с участием полицейских. Как оказалось, сотрудники были при исполнении - преследовали машину нарушителя, передает ИА «NewTimes.kz».

По информации полиции, пострадавший в ДТП 9-летний ребенок получил перелом ноги.

«Сегодня утром на улице Джангильдина экипаж специализированного батальона Управления административной полиции преследовал автомашину, которая нарушила ПДД и пыталась скрыться по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Полицейское авто двигалось с включенными светозвуковыми сигналами. К сожалению, водитель служебной машины, не справившись с управлением, допустил наезд на пешехода, 2007 года рождения. Мальчик сотрудниками полиции незамедлительно был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Предварительно медики диагностировали у него перелом ноги», - сообщили в полиции. По факту ДТП в полиции началось расследование. Параллельно в отношении сотрудников патрульной службы проводится служебная проверка.

Напомним, в соцсетях распространялось видео ДТП с участием патрульного авто.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.03.2017, 15:14
  
Полицейских с сайгачьими рогами задержали в ЗКО
13.03.2017, 12:21
  
Полицейские сбили ребенка на пешеходе в Алматы 3
11.03.2017, 15:44
  
Женщина четыре года держала своего сына взаперти
10.03.2017, 09:34
  
4-летнего ребенка в Актобе оглушило при падении со второго этажа
07.03.2017, 22:42
  
2-летняя девочка получила ожог в детском саду 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Полицейских с сайгачьими рогами задержали в ЗКО
В Актобе на пешеходном переходе сбили женщину
Полицейские сбили ребенка на пешеходе в Алматы 3
Информацию о "купленных" правах, которыми похвасталась алматинка, проверяет полиция Алматы
Неизвестный газ распылили в торговом центре Атырау
В Костанае погибла женщина, спускаясь с 5 этажа по простыне
В Костанайской области школьница покончила жизнь самоубийством
​Юрию Паку сократили срок по амнистии
​Перестрелка в Шымкенте: Появились фото с места происшествия
Подпольное казино в колонии создал осужденный в Караганде 2
Loading...