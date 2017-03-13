Полицейских с сайгачьими рогами задержали в ЗКО

В Западно-Казахстанской области задержаны трое мужчин, перевозившие сайгачьи рога из Жангалинского района, передает «Уральская неделя».

На трассе «Атырау- Уральск» в районе села Чапаево задержаны сотрудник ДПС Тимур Бисенгалиев, работник ДВД Жангалинского района Ернар Маратов и житель села Жангала Амангельды Есенгалиев. В салоне их автомобиля были обнаружены сайгачьи рога.

По этому факту на возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными редкого вида».