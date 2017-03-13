В Актобе на пешеходном переходе сбили женщину

ДТП произошло утром 11 марта по улице Алтынсарина.

Водитель маршрутного автобуса №42 напротив поликлиники №2 сбил двух пешеходов. Одна из них 51-летняя женщина умерла до приезда скорой помощи.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, женщины переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель автобуса разговаривал по телефону.