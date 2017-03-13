В Актобе на пешеходном переходе сбили женщину

ДТП произошло утром 11 марта по улице Алтынсарина.
Водитель маршрутного автобуса №42 напротив поликлиники №2 сбил двух пешеходов. Одна из них 51-летняя женщина умерла до приезда скорой помощи.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, женщины переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель автобуса разговаривал по телефону.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.