В Актобе на пешеходном переходе сбили женщину

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В Актобе на пешеходном переходе сбили женщину

ДТП произошло утром 11 марта по улице Алтынсарина.

Водитель маршрутного автобуса №42 напротив поликлиники №2 сбил двух пешеходов. Одна из них 51-летняя женщина умерла до приезда скорой помощи.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, женщины переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель автобуса разговаривал по телефону.

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