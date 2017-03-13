Информацию о "купленных" правах, которыми похвасталась алматинка, проверяет полиция Алматы

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Информацию о "купленных" правах, которыми похвасталась алматинка, проверяет полиция Алматы

В проверке участвуют сотрудники управления административной полиции.

В Instagram жительница Алматы Айгерим Фазылова опубликовала пост, в котором поблагодарила своего отца за купленные водительские права. Данная публикация вызвала волну негодования среди интернет-пользователей. Заинтересовались новоиспеченным водителем и в городском ДВД, передает Today.kz.

Официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что в расследовании участвуют сотрудники управления административной полиции.

"Эту информацию сейчас отрабатываем. Подключили сотрудников отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления административной полиции Алматы. Проводятся проверочные работы", - сообщила Азирбек.

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