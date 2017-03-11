В Костанайской области школьница покончила жизнь самоубийством

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В Костанайской области школьница покончила жизнь самоубийством

9 марта в Жангельдинском районе школьница совершила суицид, передает Alau.kzс расширенной коллегии управления образования с участием акима Костанайской области.

Вчера девочка отпросилась со школы. Сказала, что болит голова. Через несколько часов нашли уже мертвой», - рассказал глава региона.

Архимед Мухамбетов рассказал подробности случившегося.

Сообщается, что шесть суицидников по Костанайской области оказались участниками группы «Синий кит». На данный момент выявлено уже 110 участников данной группы.

Между тем, в 2017 году в Костанайской области зарегистрировано уже 6 законченных самоубийств среди несовершеннолетних. Для сравнения за весь 2016 год среди несовершеннолетних было совершенно всего 7 самоубийств.

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