​Перестрелка в Шымкенте: Появились фото с места происшествия

Установлены личности двух подозреваемых, причастных к преступлению.

В СМИ появились фотографии с места перестрелки в Шымкенте, в которой погиб 14-летний мальчик, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, по факту убийства в районе Ворошиловки, где погиб подросток 2003 г.р. и доставлены в больницу с ранением из травматического оружия и дробовыми ранениями двое, 1995 и 1999 г.р., начато досудебное расследование.

Следственно-оперативной группой Енбекшинского ОП установлено, что перестрелка произошла на почве личных неприязненных отношений между знакомыми людьми.

Также установлены личности двух подозреваемых лиц, причастных к данному преступлению. Полицейскими приняты меры к их задержанию.