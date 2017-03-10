Вылетевший из Тараза самолет совершил аварийную посадку

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Вылетевший из Тараза самолет совершил аварийную посадку

Перед приземлением пилоты в течение двух часов летали над городом - сжигали горючее.

Самолет авиакомпании Tajik Air, вылетевший из аэропорта Тараза в направлении Москвы, через некоторое время резко сменил курс и два часа кружил над Худжандом, сообщается на сайте «Радио Озоди», передает Sputniknews.kz

Лайнер из-за технических проблем совершил аварийную посадку в международном аэропорту Худжанда. По словам представителей аэропорта, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пилоты, согласно инструкции, кружили в небе в течение двух часов - сжигали горючее, чтобы оно не взорвалось в случае аварии.

Один из свидетелей происшествия в беседе с Радио Озоди сообщил, что в аэропорту было объявлено чрезвычайное положение, туда в экстренном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные расчеты и машины «скорой помощи».

Со слов сотрудника воздушной гавани, сразу после вылета экипаж обнаружил техническую неполадку и решил вернуться в Худжанд.

О причинах экстренной посадки лайнера обещали рассказать 10 марта.

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