Вылетевший из Тараза самолет совершил аварийную посадку

Перед приземлением пилоты в течение двух часов летали над городом - сжигали горючее.
Самолет авиакомпании Tajik Air, вылетевший из аэропорта Тараза в направлении Москвы, через некоторое время резко сменил курс и два часа кружил над Худжандом, сообщается на сайте «Радио Озоди», передает Sputniknews.kz
Лайнер из-за технических проблем совершил аварийную посадку в международном аэропорту Худжанда. По словам представителей аэропорта, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Пилоты, согласно инструкции, кружили в небе в течение двух часов - сжигали горючее, чтобы оно не взорвалось в случае аварии.
Один из свидетелей происшествия в беседе с Радио Озоди сообщил, что в аэропорту было объявлено чрезвычайное положение, туда в экстренном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные расчеты и машины «скорой помощи».
Со слов сотрудника воздушной гавани, сразу после вылета экипаж обнаружил техническую неполадку и решил вернуться в Худжанд.
О причинах экстренной посадки лайнера обещали рассказать 10 марта.
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