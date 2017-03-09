Погибший в Москве казахстанец хотел заработать на подарки к 8 марта

На фото родители и сестренка Алексея Баркалова

Отец одного из погибших жителей Мангистау, тела которых были обнаружены в северной части Москвы 23 февраля, рассказал, почему молодые люди поехали в столицу России, передает lada.kz.

Погибшие в Москве молодые люди были жителями Мангистауской области.

«Виктор работал в компании грузоперевозок. Нужно было отвезти на «Газели» груз, вроде двигатель самолёта, и ему требовался напарник. Он попросил Алексея, моего сына, выступить в качестве экспедитора и поехать с ним. Мой сын согласился и они выехали в Москву 17 февраля», - рассказывает отец погибшего Руслан Баркалов.

Алексей Баркалов согласился на предложение, потому что хотел заработать денег на подарки маме и шестилетней сестрёнке. По словам отца Алексея, груз был доставлен удачно и мужчины собирались возвращаться на родину.

«Они приехали в Москву в ночь на 21 февраля. Передали груз и по пути обратно собирались заехать к моему отцу в Липецкую область. Мы переписывались и я был уверен, что все хорошо. На следующее утро, 22 февраля, Виктора попросили по работе забрать с собой груз для доставки в Актау. Алексей уже успел пожалеть, что согласился ехать. Поездка вымотала его. В последний раз мы связывались 22 февраля», - говорит отец Алексея.

О том, что сын вместе с другом найдены мёртвыми, Руслан Баркалов узнал от своего знакомого, Романа.

«Позвонил Рома, сказал, что Виктор и Алексей обнаружены мёртвыми. Я тут же, 24 февраля, вылетел в Москву. Никто из посольства или министерства иностранных дел мне не помогал. Мне пришлось самому бегать по разным РОВД и добывать информацию о своем сыне. Когда, наконец, поиски привели меня в морг, где находились их тела, мне пришлось заплатить 126 тысяч рублей за бальзамирование тел и гробы. В справке, выданной в морге, указано, что предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут готовы через месяц. Транспортировка тел тоже стоит немалых денег. Благо, Роман согласился за свой счёт привезти их тела в Актау», - делится Руслан Баркалов.

Руслан Баркалов не считает, что это было убийство. Отец погибшего сетует на плохое техническое состояние «Газели». Точные результаты будут известны, когда закончится судебно-медицинская экспертиза.