Признался в коррупции районный аким в Атырау

Досудебным расследованием занималась местная антикоррупционная служба.

Исатайский районный суд Атырауской области рассмотрел уголовное дело в отношении экс-акима района и руководителя районного отдела экономики и финансов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Подсудимым инкриминированы статьи ч.3 ст28, ч.2 ст.367 (Дача взятки) и п.2 ч.3 ст.189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

В судебном разбирательстве установлено, что в сентябре 2016 года в городе Астане состоялась ярмарка-выставка товаров сельхозпроизводителей Атырауской области. Исатайский район на мероприятии представлял руководитель отдела сельского хозяйства районного акимата К.Е. Его и попросил аким района Т.Султанбеков раздобыть на ярмарке 22 сазана и передать их столичным родственникам.

К.Е. взял в долг рыбу «сазан» за 50 тысяч тенге на ярмарке с производственного кооператива «Амангельды», чья рыбная продукция была представлена на ярмарке. По возвращению в Атырау К.Е. напомнил акиму, что надо вернуть долг за рыбу кооперативу. Тогда аким решил рассчитаться, выплатив ему премиальными в сумме 83 000 тенге, чтобы он из этой суммы вернул им долг. Из них 50 000 тенге он отдал за рыбу, а остальные потратил на покупку барана для знакомых акима, которые попросили последнего.

Второй эпизод связан с реализацией государственной программы «С дипломом в село». По условиям программы молодым специалистам, изъявившим желание трудоустроиться в районе, государство предоставляет жилье. Один такой специалист приехал на работу в Исатайский район, которого поселили в доме.

Как потом выяснилось, жилье принадлежало родственнику районного акима, а арендную плату вносило государство. Этот факт был выявлен в ходе проверки специалистами Департамента внутреннего государственного аудита по Атырауской области. Сотрудник ведомства, пообещав внести выявленное нарушение в справку, уехал в Астану.

Аким побоявшись огласки, отправил за ним руководителя отдела экономики и финансов Исатайского района Р. Кадыржанову. Там она должна была вручить сотруднику взятку в сумме 150 000 тенге. Причем взятку она выплатила из своего кармана, возместить расходы ей пообещал аким, выдачей премиальных.

В суде подсудимый Т.Султанбеков заключил процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, и суд приговорил его к выплате штрафа в сумме 4 560 150 тенге с конфискацией имущества, приобретенного преступным путем. Его также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Второй фигурант уголовного дела Р.Кадыржанова тоже признана виновной и приговорена к штрафу в размере 4 500 000 тенге, однако в связи с применением акта об амнистии освобождена от наказания.