Трое суток спасатели ВКО ищут провалившегося под лёд мальчика

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Трое суток спасатели ВКО ищут провалившегося под лёд мальчика

Фото пресс-службы ДЧС Восточно-Казахстанской области

Спасатели во время поисков вскрыли 20 метров льда, а также используют подводную видеокамеру с минимальным радиусом охвата три метра, сообщает yk-news.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

"В настоящее время спасатели ушли вниз по течению ориентировочно на два километра. Ситуацию усугубляет то, что ребёнок был одет в зимнюю одежду. При сильном течении вода могла унести мальчика на неопределённое расстояние. В поисках задействованы восемь человек: спасатели и представители УЧС города Семей. Вместе со спасателями поисковые работы ведут девять добровольцев", — уточнили в ДЧС ВКО.

Трагедия произошла 5 марта. Двое друзей играли на льду без присмотра родителей. Заигравшись, один из них не заметил, как ступил на тонкий лёд и тут же провалился. Испугавшись за своего друга, второй мальчик побежал к взрослым звать на помощь, но было уже поздно.

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