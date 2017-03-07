Казахстанца арестовали за интим с семиклассницей в России

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Казахстанца арестовали за интим с семиклассницей в России

Он заключен под стражу.

Безработного гражданина Казахстана арестовали за секс с семиклассницей в подмосковном Подольске. Об этом сообщил телеканал «360».

Как сообщает в пресс-служба ГУ МВД по Московской области, 20-летний мужчина совершал половое сношение с 14-летней девочкой в период с января по февраль 2016 года.

Преступление выявили в ходе расследования уголовного дела в отношении арестованного по части четвертой статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователи возбудили новое уголовное дело против мужчины по части третьей статьи 132 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста). Его заключили под стражу.

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