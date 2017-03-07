Боинг-757 приземлился в аэропорту Алматы с отказавшим двигателем

Рейс КС672 совершил посадку с отказавшим в воздухе левым двигателем.

"Самолет авиакомпании Air Astana «Боинг - 757», выполнявший 7 марта 2017 года рейс КС672 по маршруту Астана - Алматы, произвёл посадку в штатном режиме после выключения экипажем левого двигателя по техпричине. На борту находилось 69 человек и 8 членов экипажа.", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что в настоящий момент авиакомпания проводит расследование.