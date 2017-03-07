Офицеры ​Минобороны РК осуждены за создание ОПГ и хищение крупной суммы денег

Осуждены 11 лиц, руководителям ОПГ назначены длительные сроки наказания в виде лишения свободы на сроки от 11 до 13 лет.
Сегодня, 6 марта, был вынесен приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Министерства обороны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.
"Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства обороны Казахстана, которые признаны виновными в создании организованной преступной группы из числа офицеров Главного управления расквартирования войск Вооруженных Сил РК, Департамента бюджетного планирования и финансов Министерства Обороны РК, а также индивидуального предпринимателя.
Указанные лица совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 2-х миллиардов тенге", - говорится в сообщении Военного суда.
Сообщается, что по данному делу осуждены 11 лиц, руководителям организованной преступной группы назначены длительные сроки наказания в виде лишения свободы на сроки от 11 до 13 лет. Остальные участники осуждены к лишению свободы на сроки от 7 до 11 лет.
Судом с осужденных взыскан причиненный государству ущерб, а также конфисковано имущество осужденных, приобретенное на средства добытые преступным путем в виде квартир, встроенных помещений, парковочных мест и офисных помещений в элитных жилых комплексах городов Астана и Алматы, дорогостоящие автотранспортные средства и денежные средства изъятые по месту их проживания.
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