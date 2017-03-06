Насильник шестилетней Вики из Актау подал апелляцию

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Насильник шестилетней Вики из Актау подал апелляцию

32-летний Валерий Аржанов, признанный виновным в изнасиловании 6- летней Вики Мининой, не согласен с приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области. Он подал апелляцию, пишет «Мой город».

Адвокат Намиг Велиев заявил, что осужденный не согласен с приговором суда и настаивает на своей невиновности.

«Он в своем последнем слове на суде заявил о своей невиновности и готов дальше идти до конца. Апелляция подана моим подзащитным и в течении двух недель будет рассмотрена. Я и дальше буду защищать его интересы», - сказал адвокат.

Также адвокат отметил, что благодаря суду присяжных Аржанова приговорили к 25 годам лишения свободы.

«Один из присяжных засомневался в доказательствах. Согласно УПК РК пожизненное наказание можно применить только в том случае, если все 11 присяжных заседателей согласны с доказательной базой. Только благодаря суду присяжных заседателей он избежал пожизненного наказания», - говорит Намиг Велиев.

Бабушка погибшей Вики заявила, что удовлетворена решением суда присяжных по делу об изнасиловании и убийстве внучки. И родственники погибшего ребенка не будут обжаловать решение суда.

Напомним, что 14 февраля 2017 года, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области вынесен приговор по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой.

Уголовное дело в отношении подсудимого Валерия Аржанова 1984 года рождения рассмотрено в закрытом режиме и по ходатайству подсудимого с участием присяжных заседателей. Обвиняемого судили по пяти статьям «Похищение человека», «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование», «Убийство», «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Во время судебного процесса статья «Насильственные действия сексуального характера» была исключена.

Известно, что Валерий Аржанов женат и имеет 5-летнего сына.

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