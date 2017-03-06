Автоматы с патронами пытались ввезти в Казахстан

Казахстанские пограничники пресекли попытку провоза оружия и патронов из России в Казахстан, сообщили в пресс-службе погранслужбы КНБ РК.

По информации ведомства, наряд пункта пропуска «Убе авто» контрольно-пропускного пункта «Семей» задержал 29-летнего гражданина Казахстана за провоз оружия и патронов без сопроводительных документов.

«Задержанный следовал из России в Казахстан на автомобиле «Тойота». При досмотре транспорта, в багажном отсеке обнаружены 3 охолощенных автомата «АК-74» и коробка с 49 патронами светозвукового действия», - говорится в сообщении.

По факту задержания проинформированы представители РОВД Шемонаихинского района.