На алматинском Арбате упал экран

В Алматы в районе Арбата упала рекламная конструкция, сообщает Zakon.kz.
Фото с место инцидента опубликовала на своей странице в Facebook Индира Хаметчина.
"Был экран. Нет экрана", - так подписала женщина фотографии.
В инциденте с упавшим экраном на Арбате в Алматы обошлось без жертв и пострадавших.
"Касательно "упавшего" билборда в Алмалинском районе: Представители районного акимата , совместно с сотрудниками ЧС выехали на место. В ходе выяснения обстоятельств было установлено,что был произведен плановый демонтаж экрана со стороны ТОО "Алматы жарнама", - сообщили в ведомстве.
Экран будет вывезен в течение суток.
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