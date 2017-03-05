На алматинском Арбате упал экран

В Алматы в районе Арбата упала рекламная конструкция, сообщает Zakon.kz.

Фото с место инцидента опубликовала на своей странице в Facebook Индира Хаметчина.

"Был экран. Нет экрана", - так подписала женщина фотографии.

В инциденте с упавшим экраном на Арбате в Алматы обошлось без жертв и пострадавших.

"Касательно "упавшего" билборда в Алмалинском районе: Представители районного акимата , совместно с сотрудниками ЧС выехали на место. В ходе выяснения обстоятельств было установлено,что был произведен плановый демонтаж экрана со стороны ТОО "Алматы жарнама", - сообщили в ведомстве.

Экран будет вывезен в течение суток.