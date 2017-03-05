Психиатра-нарколога из Костаная подозревают в организации убийства коллеги

Суд санкционировал арест костанайского врача психиатра-нарколога Зауреш Изалдиной. Она подозревается в организации убийства своей коллеги, врача высшей категории Рашиды Сандыбаевой, пишет НК.

Суд №2 г. Костаная 4 марта санкционировал арест задержанной 2 марта заведующей отделением Костанайской областной психиатрической больницы Зауреш Изалдиной. Она подозревается в совершении преступления по ст.28 ч.3, ст. 99, ст. 28 ч.3 ст.188 ч 2. УК РК - кроме организации убийства, она подозревается еще и в организации кражи.

Задержание и нынешний арест Зауреш Изалдиной для многих коллег не стал неожиданностью. В пятницу 17 февраля между потерпевшей Рашидой Сандыбаевой и Зауреш Изалдиной состоялся неприятный разговор, свидетелями которого стали многие коллеги. Вместе с тем никто из них и предположить не мог, что ссора по рабочим вопросам примет такой оборот.

20 февраля в своей двухкомнатной квартире по ул. Гоголя была зверски убита заведующая АСПЭК, бывший главврач областной психиатрической экспертизы Рашида Сандыбаева. На ее теле, по официальным данным, насчитали около 30 ножевых ранений. По рассказам родных и близких, ранений было гораздо больше.

На сегодня известно, что убивали врача, собравшегося на работу, двое. Женщина уже выходила из квартиры, когда последовали удары, и ее буквально заволокли в квартиру. Кстати, убийцы изначально хотели представить картину преступления таким образом, что его совершили психически больные люди.

- Лицо потерпевшей было синим от побоев, похоже, удары наносились кастетом. На теле не было живого места. Видно, что Рашида Кожахметовна отбивалась, пыталась освободиться, - рассказывает одна из близких подруг потерпевшей.

Спустя неделю полицейскими были задержаны трое подозреваемых, двоим из них 1977 года рождения и 1991 года рождения суд санкционировал арест. Третий, как стало известно из неофициальных источников, оказался пациентом Талгарской клиники. На данный момент он не арестован. Выйти на подозреваемых оперативникам помогли камеры наблюдения, которые и зафиксировали неизвестных мужчин. После совершения убийства двое уехали из города, позже их задержали в Караганде.

- Специальной следственно-оперативной группой в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить весь механизм, способы и мотивы совершения убийства председателя АСПЭК, судебно-психиатрического эксперта высшей категории Рашиды Сандыбаевой, - говорится в сообщении ДВД.

Также сообщается, что 1 марта в ДВД Костанайской области подозреваемые дали признательные показания. После чего последовало задержание психиатра-нарколога Зауреш Изалдиной. Задержание решено было провести не на глазах больных отделения. Главный врач собрал персонал на планерку, где и появились полицейские.

Изалдина является заведующей мужским отделением психиатрической больницы. С Рашидой Сандыбаевой у них давно сложились неприязненные отношения. Одно время она занимала должность заместителя главного врача психиатрической больницы, но после выявления отрицательных моментов в работе ее попросили покинуть пост. Как говорят коллеги, Зауреш Изалдина всегда мечтала о высокой должности. Это ли стало мотивом преступления? Пока никто не готов утверждать однозначно.

- Я данного преступления не совершала, - сказала сегодня следственному судье Изалдина. - После того как я стала подозревать, кто это сделал, сама боялась Гафарова. Мне даже показалось, что 27 февраля я его видела в своем дворе, одетым в куртку, в капюшоне.

Судья Нурсаит Абдиров дал понять задержанной, что следственный судья решает вопрос санкционирования, вопрос же виновности или невиновности не в его компетенции. Однако Изалдина долго говорила, плакала и просила суд отпустить под домашний арест, потому что дома ее ждет 11-летняя дочь.

- Гафаров все обставил так, чтобы сделать меня виновной, - говорила она. Он проявлял ко мне симпатию, но я его не просила об убийстве…

Сегодня же судом некий Гафаров, с которым близко общалась Изалдина, объявлен официально в розыск по делу об убийстве Рашиды Сандыбаевой.

Поддержать врача-психиатра, которая все время плакала, пришли родители, сестра, сын. Отец Зауреш Изалдиной - известный в области человек, долгое время был начальником Костанайского областного Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг МЗ РК. В настоящее время Куаныш Акбаев является председателем комиссии, региональным экспертом института развития здравоохранения по Костанайской области. Кстати, брат Зауреш Изалдиной работает в прокуратуре. Сама она имеет двоих детей - взрослого сына и дочь-школьницу.

- Я заинтересована, чтобы восстановить свое доброе имя и имя родителей, доказав свою невиновность, - заявила Изалдина.

Суд санкционировал арест Зауреш Изалдиной на два месяца.