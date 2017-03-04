В Караганде умер младенец после падения на ледяном тротуаре

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В Караганде умер младенец после падения на ледяном тротуаре

Карагандинка уронила на землю, покрытую льдом, десятимесячного ребенка, который от полученных травм скончался, сообщает МИА «Казинформ».

Трагедия с гибелью ребенка произошла в Октябрьском районе Караганды. Женщина отправила дочь - ученицу девятого класса - прогуляться с десятимесячным братиком. На скользком тротуаре, покрытом льдом, девушка упала и уронила ребенка. Он получил смертельные травмы головы. Девочка принесла младенца в состоянии комы в квартиру, откуда его увезли врачи.

«Ребенок поступил в состоянии комы четвертой степени. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание. У него был отек мозга, внутрижелудочное кровоизлияние», - прокомментировали в приемном покое областной детской клинической больницы.

По факту смерти младенца, как сообщили в прокуратуре Октябрьского района Караганды, проводится проверка.

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