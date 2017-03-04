Автомобиль снес светофор в Алматы

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Автомобиль снес светофор в Алматы

Фото zakon.kz

Светофор упал на другой припаркованный автомобиль, который приехал на СТО, сообщает Zakon.kz.

Subaru двигался по Розыбакиева в северном направлении. В южном направлении ехала Lada. Водитель первой при повороте налево не пропустил Lada.

От удара Subaru отбрасывает на тротуар, где он врезается в светофор. Светофор в свою очередь упал на другой припаркованный автомобиль, который приехал на СТО.

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

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