Амнистию учителя Юрия Пака рассмотрят в суде

В суде рассмотрят сокращение срока наказания карагандинскому учителю Юрию Паку, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее супруга осужденного за «телефонный» терроризм Юрия Пака Ольга обратилась к общественности. Она сообщила, что адвокат и родные Пака не могут подать на амнистию из-за всевозможных государственных препон и проволочек.

«В Абайский районный суд 3 марта поступило представление из мест лишения свободы в отношении осужденного Юрия Пака о сокращении на 1/4 часть неотбытого срока наказания», - проинформировал координатор по работе со СМИ Абайского районного суда Карагандинской области Ардак Жумашев.

Он отметил, что дело будет рассмотрено в установленные законом сроки. Как сообщила Ольга Пак, ей позвонили из областной прокуратуры и расспросили о сложностях.

«В итоге на сегодня я смогла наконец-то погасить все иски, квитанции об оплате подшиты в дело Юры, документы по амнистии поданы в суд. Отдельно благодарю руководство колонии, которое с первого дня оказывает нам содействие во всем», - написала Пак.

Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в «минировании» ЦУМа. Осужденный учитель свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Позже Ольга Пак сообщила о намерении подать на амнистию.