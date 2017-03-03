Мужчина, зарезавший жену в здании суда перед разводом, арестован

Обвиняемого в убийстве жены арестовали на два месяца, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Постановлением следственного судьи Амангельдинского районного суда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Бекибаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьи «Умышленное причинение смерти другому человеку».

«По итогам рассмотрения ходатайства, в виду тяжести совершенного преступления вынесено постановление о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бекибаева, сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении областного суда.

Напомним, 28 февраля утром до начала судебного процесса мужчина, после словесных перепалок, неожиданно вытащив нож из голени сапога, нанес несколько ударов им в область живота своей жене. Женщину пытались спасти, но она от полученных ударов скончалась на месте.