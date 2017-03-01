Охранников суда в Костанае, где мужчина зарезал свою жену, могут посадить на 5 лет

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Охранников суда в Костанае, где мужчина зарезал свою жену, могут посадить на 5 лет

Управление специальных прокуроров прокуратуры Костанайской области начало досудебное расследование по факту халатности.

Охранники, дежурившие в здании суда, где во вторник мужчина зарезал жену ножом, могут понести ответственность за халатность, сообщила пресс-служба прокуратуры Костанайской области, сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось о начале служебной проверки в отношении сотрудников Управления специализированной службы охраны по факту проноса ножа в здание суда.

По информации прокуратуры, управление специальных прокуроров прокуратуры Костанайской области начало досудебное расследование по факту халатности (статья 371 часть 2 УК РК) со стороны сотрудников Управления специализированной службы охраны Костанайской области, которые осуществляли охрану и контроль пропускного режима в Амангельдинском районном суде.

Согласно Уголовному кодексу, санкция части второй данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Утром 28 февраля до начала бракоразводного процесса мужчина после словесной перепалки неожиданно вытащил нож из голенища сапога и несколько раз ударил им свою жену. В момент нападения в зале не было судьи и сотрудников суда. Мужчина оказал активное сопротивление приставу суда, который пытался остановить его действия. В дальнейшем мужчину нейтрализовал прибежавший на шум председатель суда и сотрудник управления специализированной службы охраны.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где она впоследствии скончалась. В суде рассказали, что мужчина закончил Аркалыкский государственный институт по специальности "Физическая культура и спорт", является преподавателем физической культуры Амангельдинской средней школы, активно занимается дзюдо.

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