Школьницу угрожали убить за долги ее родственника в Темиртау

В Темиртау на девятиклассницу напали с ножом на улице из-за долгов ее родственника, передает 31 канал.

ЧП произошло ранним утром. По дороге в школу на ученицу девятого класса Светлану напали двое мужчин и приставили к горлу нож.

«Меня схватили, я хотела крикнуть «папа!» и сказала только «па». Он мне сказал, что если я еще раз буду кричать, он меня убьет. Он назвал меня по имени-отчеству, назвал мой адрес. Сказал, что у моего дяди долг, и если он в течение недели не выплатит его, то меня убьют», - рассказывает пострадавшая.

Девочку отпустили. Она дошла до школы, откуда ее забрали родители. Они же вызвали полицейских, которые, по словам мамы девочки, особого участия не проявили, и даже просили предоставить фото нападавших.

«Как нам сказали, нужно было поселфиться с ним, селфи сделать. Мы попросили у них, чтобы какую-то выделить охрану, чтоб какие-то принять меры по отношению к охране ребенка. Нам сказали, что это нужно сделать за определенную плату», - говорит мама Светланы.

Родители девочки предполагают, что на дочь напали знакомые неблагополучного родственника. У него действительно много долгов. Если так, то найти нападавших для полицейских труда не составит, рассуждает мама школьницы. Она обращалась в отделение полиции, но уверяет, что у нее приняли только заявление по факту нападения, а с просьбой защитить даже рассматривать не стали. Стражи порядка ситуацию не комментируют. В прокуратуре сообщили, что если уголовное дело по факту нападения все-таки завели, то и защита в рамках закона полагается.

«Если угрожают ее жизни и здоровью, законом предусмотрены меры безопасности. Ее берут под свою защиту. Это охрана. Сотрудники органов внутренних дел уже, получается, постоянно находятся рядом», - пояснил начальник отдела прокуратуры района им.Казыбек би Адиль Мухамеджанов.

В надзорном органе пообещали взять дело под контроль. Пока пострадавшую всюду сопровождает отец.