​Муж зарезал супругу в здании суда в Костанайской области

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​Муж зарезал супругу в здании суда в Костанайской области

В Амангельдинском районе муж зарезал супругу в зале суда перед самым разводом, передает Alau.kz.

Убийство случилось утром 28 февраля. Между супругами должен был состоятся бракоразводный процесс. Но перед слушанием дела мужчина зарезал свою жену. Женщину пытались спасти, но тщетно. От полученных ударов она скончалась на месте.

«В Амангельдинский район выехала комиссия, которая занимается внутренними расследованиями. Более подробную информацию мы предоставим по заключению расследования», - сообщили в пресс-службе областного суда.

В свою очередь, специалисты должны разобраться, как мужчина пронес оружие в здание суда.

Как рассказал очевидец происшествия Nur.kz, во время бракоразводного процесса муж ударил ножом супругу. Он нанес ей около 13 ножевых ранений. Женщина скончалась в больнице.

По неподтвержденной информации, мужчина работает учителем в школе. Этот брак был у него вторым.

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