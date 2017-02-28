В сети появилось видео женщины, которая родила и оставила своего ребенка умирать на тротуаре

Появилось видео женщины, которая родила и оставила младенца на тротуаре в Шымкенте, сообщает Otyrar.kz.

Камеры наружного наблюдения, установлены на медицинском центре «Дау Мед» зафиксировали женщину, которая оглядываясь по сторонам, с трудом заходит за угол здания.

На видео зафиксировано: примерно в то время, когда родилась девочка, женщина в накинутой на плечи длинной куртке с капюшоном, сначала прячется за машинами от кареты скорой помощи, затем как может быстро перемещается за тот самый угол, где, в последствии, и нашли новорожденного ребенка.

Возможно именно эта женщина здесь сначала родила, а затем выбросила своего ребенка. Новорожденная кроха больше часа пролежала на тротуаре под проливным дождем. Девочка выжила благодаря работе специалистов «Дау Мед». Врачи в течении 40 минут боролись за жизнь ребенка.

Спустя два дня на месте, где обнаружили малышку до сих пор видны следы крови. Врач медицинского центра «Дау Мед» Жалгас Усенханов с ужасом вспоминает, то раннее субботнее утро. Именно он увидев малышку через окно, первым бросился на помощь. Беззащитная девочка едва дышала и слегка подрагивала ручкой от холода.

«Я машину припарковал и уже в здание зашел… А там галдят все, куда-то через окно показывают, мол, там ребенок, там ребенок! Я подошел к окну, а там как раз этот угол и виден! И там правда ребенок! Я выбежал на улицу, схватил малышку и к нам в реанимацию! Больше ничего вспомнить не могу… Девочка - это точно и пуповина была… Судя по всему, малышка пролежала под дождем, прямо на бетонке больше часа, когда мы ее начали реанимировать, она уже агонизировала…», - рассказал Жалгас Усенханов.

Сейчас новорожденная малышка находится в реанимации областного перинатального центра № 2. Врачи оценивают ее состояние, как крайне тяжелое. При поступлении температура тела крохи была ниже 30-ти градусов. Сейчас девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики не спешат делать какие-либо прогнозы.

«К нам новорожденная девочка была доставлена бригадой скорой помощи. Вес 2700 гр., рост 49 см. Состояние крайне тяжелое при поступлении. Дыхание было поверхностным, единичное сердцебиение. Были оказаны меры первичной реанимации, интубация трахеи. Девочка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. С такой тяжелой гипотермией поступил впервые к нам ребенок», - сказала Татьяна Качурова, заведующая отделением реанимации новорожденных ОПЦ № 2.

Сейчас сотрудники Абайского РОВД выясняют все обстоятельства. Личность матери новорожденной пока не установлена. Поиски продолжаются. В полиции сообщили, что женщина объявлена в розыск.

«По факту обнаружения новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РК, это «Оставление в опасности». Данный факт зарегистрирован в единый регистр досудебного расследования», - подтверждает официальный представитель ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Напомним, в субботу около восьми часов утра врачи медцентра «Дау Мед» обнаружили новорожденную девочку. Малышка лежала в луже крови у фасада здания. Очевидцы предполагают, что мать-кукушка родила ребенка здесь же, а затем, не взирая на проливной дождь, оставила его на тротуаре.