Обрушился аварийный двухэтажный дом в Кызылорде

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Обрушился аварийный двухэтажный дом в Кызылорде

В Кызылорде, в пригородном поселке Тасбугет, произошло обрушение 8-квартирного дома, передает телеканал «Хабар24».

По сообщениям службы ЧС и городских властей, жертв и пострадавших нет. Эвакуированным предоставлено общежитие. Сейчас на месте идут работы по расчистке завала.

Двухэтажное здание из сырцового кирпича было построено в 1960 году. Три года назад строение признали аварийным, а все жильцы, за исключением четырех семей, расселены.

«До сегодняшнего дня мы не раз встречались с оставшимися жильцами дома. С ними была проведена разъяснительная работа. Мы предлагали несколько вариантов переселения, однако жильцы отказались, ссылаясь на расположенные рядом школу, садик и место работы. Сейчас всем эвакуированным предоставлено семейное общежитие. Новые квартиры они получат в порядке очереди», - пояснил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Кызылорды Ерлан Бердибаев.

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