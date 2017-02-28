Стали известны подробности гибели учителя в Шымкенте

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Стали известны подробности гибели учителя в Шымкенте

Учитель физкультуры погиб, выполняя не свойственные ему функции. В отделе образования Шымкенте сообщили, что педагог помогал сварщику менять трубы в туалете, сообщает Tvk-uko.kz.

Выяснилось, что в школах учителя регулярно выполняют подобные работы.

«У нас нет собственной коммунальной службы, чтобы они занимались сваркой в школах, а потому подобными мелкими работами в некоторых случаях занимаются сами преподаватели. Все подробности произошедшего выясняют компетентные органы»,- пояснил заведующий сектором отдела образования г. Шымкент Пазылхан Асауов.

Напомним, 26 февраля в школе №4 в Шымкенте произошел взрыв, погиб учитель физкультуры. Как уточнили в полиции, взрыв произошел во время сварочных работ. По первоначальным данным взорвалась емкость с растворенным для сварки карбидом. В результате резаные раны спины получил 35-летний учитель. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание. Данный факт зарегистрирован ЕРДР Абайского ОП по статье 156 ч.3 «Нарушение правил охраны труда» УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Красава
Красава
Ну это не секрет, во всех школах, детсадах такое творится. Сократили всех, а теперь  будем пожинать плоды.
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28.02.2017, 10:40
фото пользователя Твист.
Твист.
Да-да, согласен. В детсадах в нерабочее время выполняют неслужебные обязанности воспитатели, а помогают им неравнодушные родители.
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28.02.2017, 10:44
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