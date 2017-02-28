​Депутат раймаслихата был пассажиром разбившегося в ВКО вертолета

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​Депутат раймаслихата был пассажиром разбившегося в ВКО вертолета

Он был доставлен в городскую Аягозскую больницу. После осмотра его отпустили домой с незначительными ссадинами и ушибами.

Вертолет, рухнувший в Восточном Казахстане, мог упасть из-за нарушения правил безопасности. Представители ДВД на транспорте сегодня объявили о начале расследования,сообщает телеканал "КТК".

Из-за непогоды спасатели и полицейские долгое время не могли добраться до места ЧП. Частный вертолет С-341 пропал с радаров в субботу вечером. На борту находились пилот и один пассажир – ему удалось выжить. Это депутат местного раймаслихата. Что он делал в вертолете, сейчас уточняется.

Вертолет должен был приземлиться на дозаправку в селе Акшатау. Но пилот не вышел на связь, и с тех пор судно начали искать. Уже спустя несколько часов стало понятно: произошла катастрофа. Сначала говорили, что на борту три человека – пилот и два пассажира. Причем, среди них якобы и бывший аким Семея, экс-советник секретаря Совета безопасности Кайрат Турлыханов. Слухи появились на фоне информации о том, что разбившийся вертолет принадлежит фирме его супруги. Сегодня все службы говорят только о двоих: пилоте и пассажире.

Анастасия Скляр, пресс-секретарь ДЧС ВКО:

- На данный момент обломки вертолета найдены. На месте крушения приземлился вертолет Ми-8, на борту которого находятся представители следственно-оперативной группы ДВД и также представитель ДЧС ВКО.

Пассажиром в итоге оказался тоже небезызвестный в регионе человек – 45-летний депутат Аягозского районного маслихата Айткали Акбаев. Он выжил: у него несколько ушибов. Прессе супруга народного избранника сказала: «С ним все в порядке, с утра уехал в баню». Что делал депутат на борту частного вертолета, не уточняется. Впрочем, в маслихате уже оговорились: это не важно, ведь был выходной. Главное, он жив! Депутата днем обнаружил другой частный вертолет, который вылетел на подмогу.

Аскар Галиаскаров, представитель главной транспортной прокуратуры РК:

- Пассажир выжил. Доставлен в городскую Аягозскую больницу. После осмотра отпущен домой с незначительными ссадинами и ушибами. По данному факту линейным отделом внутренних дел на станции Семей возбуждено уголовное дело. Начато досудебное расследование.

48-летнего пилота искали почти двое суток. О Петре Устинове говорят как о профессионале высшего класса: бывший афганец, служил в Погранслужбе, в последнее время работал в частной компании, перевозя, как правило, вип-персон. Женат, две дочери. Нашли обломки вертолета и тело пилота в 60 километрах от города Аягоза - в горах, в труднопроходимой местности, среди зарослей. По предварительной версии, причина крушения в нарушении правил безопасности. Известно, что рухнувший вертолет был выпущен в 2009 году.

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