В Алматы судят Тунгышбая Жаманкулова

Автор:
В Алматы судят Тунгышбая Жаманкулова

Прошло предварительное слушание по обвинению в хищении и растрате средств, выделенных на съемку кинокартины "Феникс".

В Медеуском районном суде №2 Алматы прошло предварительное слушание по обвинению в хищении и растрате средств, выделенных на съемку кинокартины "Феникс", передает Sputnik Казахстан.

На скамье подсудимых - девять членов съемочной команды, сотрудники кинокомпании, в числе которых бывший топ-менеджер "Казахфильма". Четверым из них, в том числе арестованному ранее режиссеру картины Талгаду Жаныбекову и экс-управляющему директору АО "Казахфильм" Гаухар Искаковой, предъявлено обвинение в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, как и признавшему свою вину ранее генеральному продюсеру фильма Тунгышбаю Жаманкулову. В этом же преступлении подозревается исполнительный продюсер Наталья Юдина.

Остальные подсудимые подозреваются в пособничестве.

Сегодня адвокаты Жаныбекова и Искаковой подняли вопрос об изменении меры пресечения их клиентов: из всех подозреваемых только они были водворены ранее в СИЗО. Тунгышбай Жаманкулов, также арестованный ранее, как известно, вышел под залог еще в ноябре прошлого года, после признания вины и частичного погашения ущерба.

Что касается Гаухар Искаковой, защита привела в качестве довода для освобождения женщины под залог плохое состояние ее здоровья - проблемы с сердцем и повышенное давление. По словам адвоката, в СИЗО не может быть оказана адекватная медицинская помощь.

У Талгада Жаныбекова на иждивении трое детей, безработная супруга и 90-летняя мать, что также, по мнению защиты, является поводом задуматься об освобождении режиссера под залог до оглашения приговора.

Другие подсудимые и даже представитель потерпевшего министерства ходатайство поддержали.

Впрочем, было еще одно примечательное адвокатское прошение.

"Государственные бюджетные деньги были выделены через комитет, который на сегодняшний день ликвидирован. Таким образом, министерство культуры и спорта не может быть потерпевшим по уголовному делу, так как данному министерству никакого имущественного вреда не причинено, кроме того, министерство не является правопреемником прав и обязанностей ликвидированного комитета", - прочитал свое ходатайство адвокат Жаныбекова Серик Айтбаев.

Судья взял паузу для раздумий - решения по прошениям об изменении меры пресечения и по другим ходатайствам будут оглашены завтра.

По данным Национального бюро по противодействию коррупции, АО "Казахфильм" на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма "Феникс" в ТОО Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS было перечислено 79 миллионов тенге.

Сначала была арестована топ-менеджер киностудии Гаухар Искакова, позже задержали и выдали санкцию на арест генеральному продюсеру фильма Тунгышбая Жаманкулова, который подозревался в хищении 69 миллионов. Позже он признал свою вину, вернул 6 миллионов тенге и был выпущен под залог. 28 декабря прошлого года в СИЗО был водворен режиссер картины Талгад Жаныбеков. Вину, в отличие от генпродюсера, он не признает.

О дате первого судебного заседания будет объявлено на днях.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.02.2017, 09:05
  
Куандыку Бишимбаеву продлили арест
22.02.2017, 10:35
  
"Сбербанк" против "Диапазона". Суд решил: газета должна жить!
22.02.2017, 23:47
  
Директор школы принял учительницу за 40 тысяч 1
22.02.2017, 23:15
  
Директора школы №24 посадили на 3 года 10
22.02.2017, 13:05
  
​Чиновник министерства оборонной промышленности попался на взятке 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Куандыку Бишимбаеву продлили арест
​Из-за взрыва в школе Шымкента погиб учитель 2
В Казахстане расследуют сообщения о незаконной продаже самолетов в Сирию
Мужчина убил знакомого и выбросил его тело в мусорный бак
Перенесена дата оглашения приговора Акжаркын Турлыбай 1
Женщина забыла своего ребенка в горящем доме в Усть-Каменогорске 1
​Нацбюро завершило досудебное расследование в отношении Аблязова и его сообщников
​Стал известен владелец упавшего в ВКО вертолета
Вертолет упал в Восточно-Казахстанской области
В Восточном Казахстане пропал вертолет с пассажирами
Loading...