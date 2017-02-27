​Из-за взрыва в школе Шымкента погиб учитель

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​Из-за взрыва в школе Шымкента погиб учитель

При взрыве в одной из школ Шымкента погиб 35-летний учитель, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

26 февраля в 13:52 в Абайский ОП УВД поступило сообщение из больницы скорой медицинской помощи о том, что к ним в тяжелом состоянии с резаными ранениями в области спины доставили 35-летнего мужчину, который скончался в реанимации, не приходя в сознание.

«При проверке установлено, что потерпевший пострадал при взрыве во время проведения сварочных работ в одной из школ Шымкента, где он работал учителем», - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован ЕРДР Абайского ОП по статье «Нарушение правил охраны труда» УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.

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