В Казахстане расследуют сообщения о незаконной продаже самолетов в Сирию

Антикоррупционное ведомство проверяет, как самолеты, якобы проданные в Сирию, могли быть зарегистрированы в Казахстане

Главная транспортная прокуратура Казахстана прокомментировала информацию о возможной продаже в Сирию зарегистрированных в Казахстане гражданских самолетов.

"В СМИ обсуждается информация о возможной продаже зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов РК самолетов Airbus в Сирию. Установлено, что регистрация воздушных судов и их снятие комитетом гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию осуществлена с грубыми нарушениями законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации", - говорится в сообщении ведомства.

В соцсетях ранее появилась информации о том, что Иран хотел передать в Сирию три пассажирских самолета в обход европейских санкций. Эти воздушные суда были незаконно зарегистрированы в Казахстане. Когда факты были обнародованы, в Астане проходили переговоры по межсирийскому урегулированию. Материалы по факту незаконной регистрации в Казахстане самолетов транспортная прокуратура передала в Нацбюро по противодействию коррупции для проведения проверки.