Женщина забыла своего ребенка в горящем доме в Усть-Каменогорске

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Женщина забыла своего ребенка в горящем доме в Усть-Каменогорске

В результате пожара в жилом доме погиб двухлетний ребенок, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Как сообщается, мальчика можно было спасти, если бы его родная мама не забыла о нем.

Накануне, хозяйка дома с братом мужа и его сожительницей распивали спиртные напитки. Вместе с ними в доме находились еще трое детей.

По словам очевидцев, хозяева квартиры, где случился инцидент, часто находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пожар произошел ночью 26 февраля в поселке Красина на улице Третья. До прибытия огнеборцев из горящего помещения выбежали жильцы дома, в том числе 14-летний подросток, который самостоятельно помог среднему ребенку выйти на улицу.

Было установлено, что на момент пожара до прибытия спасателей, соседи интересовались у женщины о том, кто находится в доме. Хозяйка ответила, что никого. По приезду пожарной части, сотрудники еще раз опросили всех, в том числе и о нахождении каких-либо лиц в доме. Ответ прозвучал однозначный – никого. Однако, вскоре в ходе тушения в помещении зала пожарными было обнаружено тело ребенка. Женщина была передана сотрудникам полиции.

«Огонь быстрыми темпами распространялся по всему дому. Горело практически все. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Из-за малых противопожарных разрывов огонь перекинулся на соседний дом, задел веранду и частично крышу. Пожарные сумели отстоять дом соседей и не допустить дальнейшего распространения», - рассказал старший инженер УЧС Усть-Каменогорска, Ержан Батуханов.

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