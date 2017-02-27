​Стал известен владелец упавшего в ВКО вертолета

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​Стал известен владелец упавшего в ВКО вертолета

По информации Комитета гражданской авиации МИР РК, собственник вертолета "Стрекоза 7-Gazelle SA341" - Гапура Турлыханова.

Пропавший в Восточно-Казахстанской области вертолет принадлежит супруге почетного президента Федерации тяжелой атлетики РК Кайрата Турлыханова, передает Today.kz.

Собственник вертолета "Стрекоза 7-Gazelle SA341" - Гапура Турлыханова.

Ранее она занимала должность вице-президента по организационным вопросам Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

"Заводской номер воздушного судна - ЕЭВС.02.0325, бортовой номер - UP-LA246. Сертификат летной годности был выдан 23 декабря 2016 года. Дата регистрации вертолета - 22 декабря", - сообщили в пресс-службе КГА МИР РК.

В данный момент спасатели продолжают поисковые мероприятия. Специальная комиссия в 11:00 вылетит на место происшествия для выяснения причин ЧП.

"Из-за плохих погодных условий спасатели до сих пор еще не добрались до места происшествия, связь обрывается. Тело пилота до сих пор находится среди обломков", - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Напомним, частный вертолет пропал с радаров 25 февраля. Он вылетел из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки. В кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб. По предварительной информации, пропавшее воздушное судно было обнаружено спасателями 60 километрах северо-западнее Аягоза.

Как сообщили в облздраве региона, пассажир пропавшего с радара частного вертолета за помощью в больницу не обращался.

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