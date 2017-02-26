Вертолет упал в Восточно-Казахстанской области

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Вертолет упал в Восточно-Казахстанской области

В Восточном Казахстане пропавший вертолет обнаружен в 60 километрах северо-западнее от города Аягоз, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС Руслана Иманкулова

"Место падения обнаружил вертолет частной компании МИ-2, который вылетел сегодня из Алматинской области на поиски. Ми-2 осуществлял облет в районе села Айгыз. По информации "Казаэронавигации", пропавший вертолет обнаружен в 60 километрах северо-западнее от города Аягоз. По их словам, пилот вертолета погиб. Один пассажир жив, его доставляют в село Айгыз. Информация по третьему человеку уточняется", - сообщил Иманкулов. Спасатели ВРАОСО и ДЧС ВКО наземным ходом добираются до места крушения. Движение затруднено из-за отсутствия дороги и погодных условий. Напомним, что вчера вечером пилот вертолета С-341, принадлежавшего частному лицу, не вышел на связь. На его поиски сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, из Алматинской области МИ-2 частной компании. На поиски задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники. В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб.

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