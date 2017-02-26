В Восточном Казахстане пропал вертолет с пассажирами

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На борту воздушного судна были пилот и два пассажира.

Пропавший с радаров частный вертолет разыскивают спасатели в Восточно-Казахстанской области, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона. Сообщается, что на борту воздушного судна находились пилот и два пассажира.

"Вертолет С-341, принадлежавший частному лицу, вчера вылетел из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау, Аягозский район, для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. В 18:30 пилот не вышел на связь. Ориентировочное место пропажи между селами Айгыз и Акшатау составляет около 100 километров", - проинформировали в пресс-службе.

По информации ведомства, из Усть-Каменогорска прибыли спасатели ВРАОСО и вертолет Ми-8, на борту которого находится еще одна группа спасателей, из Семея вылетел военный вертолет Ми-17. В кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб.