В Шымкенте новорожденного ребенка бросили на улице

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В Шымкенте новорожденного ребенка бросили на улице

Малышку нашли медики частного медицинского центра. //Фото с сайта tvk-uko.kz

Вопиющее происшествие произошло сегодня утром в Шымкенте на улице Гагарина, сообщает TVK. Приблизительно в половине восьмого утра охранник и врачи медцентра «Дау-мед» нашли возле здания, прямо между банкоматом и мусорным баком новорожденного ребенка. Малыш был в крови и даже с детским местом, то есть какая-то женщина родила кроху прямо на улице и потом сбежала. Медики немедленно вызвали скорую и полицию, а тем временем пытались привести в чувство ребенка. На углу возле медцентра остались лужи крови.

Корреспонденту TVK удалось выяснить, что новорожденного госпитализировали в реанимацию областного перинатального центра №2. Снять кроху, конечно, не позволили, но кювез с ребенком показали через дверь реанимации. В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили, что в роддом привезли малыша, найденного на улице. Это оказалась девочка, весом 2 кг.700 гр. Сейчас по информации медиков, она в тяжелом состоянии.

Известно, что по этому факту Абайским РОВД зарегистрировано уголовное дело по статье 119 УК РК «Оставление в опасности». Полицейские изъяли видеозаписи с камер наблюдения медцентра, но нашли ли маму девочки пока неизвестно.

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