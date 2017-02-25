​В крови водителя, оказавшего сопротивление полицейским в Алматы, обнаружен наркотик

В ДВД Алматы сообщили о результатах экспертизы водителя, оказавшего яростное сопротивление полицейским, сообщает ИА «NewTimes.kz».

«Результаты экспертизы готовы. Установлено, что в крови водителя обнаружен морфин. На него составлен протокол за «Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения», - прокомментировали в ДВД Алматы.

Помимо ранее озвученных статей адмкодекса «Нарушение правил разметки» и «Неподчинение сотрудникам полиции», будет составлен протокол ввиду вождения машины в наркотическом опьянении, а также возбуждено отдельное производство по факту наезда на инспектора.

«По двум статьям кодекса об административных правонарушениях сейчас составлены административные протокола. Будет ещё третий протокол за «Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения». Он будет лишён права управления транспортным средством. И ещё будет отдельное производство - за наезд. Если вы обратили внимание, он наехал на инспектора» - пояснили в ДВД.

Напомним, сегодня, 25 февраля, сотрудники алматинской полиции задержали водителя, который отказался остановиться и оказал яростное сопротивление. Процесс задержания попал на видео.