Около 300 человек эвакуировали из торгового дома в Караганде

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Около 300 человек эвакуировали из торгового дома в Караганде

Причиной эвакуации стала брошенная черная сумка.

В Караганде из торгового центра City Mall эвакуировали около 300 человек, сообщает NewTimes.kz.

Видео оцепления территории торгового центра разместили в социальной сети Instаgram в аккаунте @denski_blog. Как выяснилось позднее, причиной эвакуации стала брошенная черная сумка.

«25 февраля в 10.48 утра на пульт 102 поступило сообщение о бесхозной черной сумке, обнаруженной у центрального входа в торговый центр. На место выехали все экстренные службы. Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников», – пояснили в пресс-службе ДВД области.

Владельцем сумки оказался житель Каркаралинского района. Он специально оставил сумку у входа, так как охрана не разрешила заносить ее внутрь. После этого мужчина собирался забрать сумку, но бдительные граждане опередили его.

Судя по комментариям, на данный момент сотрудники ТРЦ уже вернулись на рабочие места.

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