Полиция Костаная проверяет факт гибели ребёнка от отравления молочным продуктом

Данную информацию проверяет полиция Костанайской области, передает alau.kz.
22 февраля был зарегистрирован данный факт.
«Сейчас идёт проверка. Сегодня будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Напомним, в Костанае через мессенджер WhatsApp распространялось информация о гибели двухлетней девочки после употребления некого молочного продукта. Там говорится, что женщина купила в одном из супермаркетов йогурт или творожок, после ребенку стало плохо. Через время ребёнок умер. Факт гибель подтвердили в городской детской больнице Костаная.
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