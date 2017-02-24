Под колесами автомобиля погиб директор школы в Уральске

Мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа и умер не приходя в сознание.

Директор школы Ахмади Аргинбаев после ДТП был доставлен к областную клиническую больницу. 19 февраля он скончался от полученных травм, сообщает "Мой город".

Как стало известно, ДТП произошло 8 февраля.

По словам завуча школы №33 Эльмиры Мухамбетовой, Ахмади Аргинбаев проработал в одной школе почти 25 лет.

- Это был очень образованный и интеллигентный человек. 85% коллектива работают с ним более 20-ти лет, это говорит о том, что он сплотил самый дружный коллектив, - рассказала Эльмира Мухамбетова.

Как рассказали в управлении областного здравоохранения, 8 февраля мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа, он находился в коме.

- Он умер, не приходя в сознание,- уточнили в управлении областного здравоохранения.