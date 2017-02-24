Под колесами автомобиля погиб директор школы в Уральске

Автор:
Под колесами автомобиля погиб директор школы в Уральске

Мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа и умер не приходя в сознание.

Директор школы Ахмади Аргинбаев после ДТП был доставлен к областную клиническую больницу. 19 февраля он скончался от полученных травм, сообщает "Мой город".

Как стало известно, ДТП произошло 8 февраля.

По словам завуча школы №33 Эльмиры Мухамбетовой, Ахмади Аргинбаев проработал в одной школе почти 25 лет.

- Это был очень образованный и интеллигентный человек. 85% коллектива работают с ним более 20-ти лет, это говорит о том, что он сплотил самый дружный коллектив, - рассказала Эльмира Мухамбетова.

Как рассказали в управлении областного здравоохранения, 8 февраля мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа, он находился в коме.

- Он умер, не приходя в сознание,- уточнили в управлении областного здравоохранения.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
24.02.2017, 10:35
  
Против женщины, пытавшейся зарезать сына, завели уголовное дело
23.02.2017, 10:11
  
"Мама, не надо!": Четырехлетний мальчик из Уральска рассказал, как мама пыталась его убить 1
22.02.2017, 14:37
  
​В Уральске мать ранила ножом своего ребенка
19.02.2017, 10:50
  
В Павлодаре полицейский, спасший автобус с детьми, пришел в себя 2
18.02.2017, 13:16
  
В России автомобилистка выбила "страйк" из пешеходов 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Против женщины, пытавшейся зарезать сына, завели уголовное дело
Глава филиала "КазАвтоЖол" задержан за взятку
Задержан бывший зампред "Казахстан инжиниринг" - СМИ
В Актобе начальника станции подозревают в торговле людьми 1
​Двухлетняя девочка умерла от отравления неизвестным молочным продуктом в Костанае 1
"Мама, не надо!": Четырехлетний мальчик из Уральска рассказал, как мама пыталась его убить 1
Чиновница из Павлодара заплатит более миллиона за полученные коньяк и конфеты
Он избил жену из-за измены - адвокат Бахытбека Есентаева
​В Уральске мать ранила ножом своего ребенка
​Чиновник министерства оборонной промышленности попался на взятке 2
Loading...