Под колесами автомобиля погиб директор школы в Уральске

Мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа и умер не приходя в сознание.
Директор школы Ахмади Аргинбаев после ДТП был доставлен к областную клиническую больницу. 19 февраля он скончался от полученных травм, сообщает "Мой город".
Как стало известно, ДТП произошло 8 февраля.
По словам завуча школы №33 Эльмиры Мухамбетовой, Ахмади Аргинбаев проработал в одной школе почти 25 лет.
- Это был очень образованный и интеллигентный человек. 85% коллектива работают с ним более 20-ти лет, это говорит о том, что он сплотил самый дружный коллектив, - рассказала Эльмира Мухамбетова.
Как рассказали в управлении областного здравоохранения, 8 февраля мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа, он находился в коме.
- Он умер, не приходя в сознание,- уточнили в управлении областного здравоохранения.
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